  Патрик Беверли: «Для меня Расселл Уэстбрук – 2-й величайший разыгрывающий в истории, только Стефа Карри приходится ставить выше»
Патрик Беверли: «Для меня Расселл Уэстбрук – 2-й величайший разыгрывающий в истории, только Стефа Карри приходится ставить выше»

Патрик Беверли предельно высоко оценивает Расселла Уэстбрука.

Патрик Беверли оценил место Расселла Уэстбрука в истории баскетбола.

«Для меня он второй величайший разыгрывающий в истории. Стефа Карри проходится поставить выше из-за его бросковых способностей и титулов. Но это единственная причина – перстни.

Так Расс на вершине во многих категориях в плане розыгрыша.

Сейчас многим становится понятно то, что не было видно раньше. Его лидерские качества. Способность растормошить молодежь. Его всегда слышно. Любой «большой» хорошо с ним сочетается.

Уверен, что любой в «Сакраменто» скажет, что он глоток свежего воздуха.

Было ужасно, что его не оценили в «Лейкерс», в его родном городе. Это представило его в ложном свете. Но все, кто его знают, все понимают. Его способность бороться в любой ситуации не встретишь больше нигде», – заключил Беверли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Патрика Беверли, соцсети NBA Courtside
Отключите Патриции уже этот чёртов интернет.
Скоро у кошечек и собачек будет свой подкаст
Он о Pg-бомбардирах говорит....
Если брать Pg разыгрывающих не знаю на каком месте Рассел, да и Карри не в топ-5...
Ответ klimkamnev
Он о Pg-бомбардирах говорит.... Если брать Pg разыгрывающих не знаю на каком месте Рассел, да и Карри не в топ-5...
Вообще не важно, о каком типе PG он говорит. Уэстбрука не может быть ни в одном из этих топов. Разве что, по атлетичности
глоток свежего воздуха
Имеются в виду сквозняки, видимо?
Растормошил Кингз с 49% побед до 25%. Вы конечно можете сказать, что потому что Сабонис вылетел, но со здоровым Сабонисом было 16% побед.
Где-то в сторонке посмеивается Джон Стоктон.
