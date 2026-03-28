Патрик Беверли: «Для меня Расселл Уэстбрук – 2-й величайший разыгрывающий в истории, только Стефа Карри приходится ставить выше»
Патрик Беверли оценил место Расселла Уэстбрука в истории баскетбола.
«Для меня он второй величайший разыгрывающий в истории. Стефа Карри проходится поставить выше из-за его бросковых способностей и титулов. Но это единственная причина – перстни.
Так Расс на вершине во многих категориях в плане розыгрыша.
Сейчас многим становится понятно то, что не было видно раньше. Его лидерские качества. Способность растормошить молодежь. Его всегда слышно. Любой «большой» хорошо с ним сочетается.
Уверен, что любой в «Сакраменто» скажет, что он глоток свежего воздуха.
Было ужасно, что его не оценили в «Лейкерс», в его родном городе. Это представило его в ложном свете. Но все, кто его знают, все понимают. Его способность бороться в любой ситуации не встретишь больше нигде», – заключил Беверли.
Если брать Pg разыгрывающих не знаю на каком месте Рассел, да и Карри не в топ-5...
Имеются в виду сквозняки, видимо?