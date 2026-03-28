Дирк Новицки: «Степбэк Луки Дончича сейчас работает, в таком виде он неудержим»

Дирк Новицки рад нынешнему состоянию «Лейкерс».

«Лейкерс» выиграли 9 из 10 последних матчей, разыгрывающий Лука Дончич 12 матчей подряд набирает более 30 очков.

«Лука показывает невероятный баскетбол. Отжигает уже несколько недель, почти 40 очков в среднем.

Его степбэк сейчас работает, в таком виде он, в принципе, неудержим.

Их «большое трио» в форме. Они нашли свои роли. Леброн отошел в тень, позволяет молодым вести за собой атаку команды.

В защите они используют различные варианты. Люк Кеннард отлично встроился в состав. У них получается организовать оборону с посредственными защитниками. Неплохо используют зонную защиту. Эйтон выглядит увереннее.

«Лейкерс» выглядят замечательно. На них хочется посмотреть в плей-офф. Три парня, которые могут решить исход матча и набрать ход в концовках. Впечатляет, посмотрим, как это сработает в плей-офф», – рассудил Дирк Новицки на телевидении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Материалы по теме
Лука Дончич набрал 43 очка в победной игре с «Индианой»
26 марта, 05:52Видео
Дончич, Джеймс с сыном, Редик, Кеннард и другие члены «Лейкерс» вместе сыграли в гольф
23 марта, 05:22Фото
Остин Ривз: «Когда Леброн сказал, что будет играть, я подумал: «Не позволю, чтобы 41-летний мужик играл, а я – нет». Так что я тоже вызвался, и Лука»
20 марта, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Кристапс Порзингис: «Постараюсь увеличить игровое время, а следующий шаг – матчи бэк-ту-бэк»
24 минуты назад
Келдон Джонсон: «Как можно говорить, что я не «Лучший шестой» сезона?»
41 минуту назад
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
52 минуты назадLive
Юдонис Хаслем о конфликте в «Бакс»: «Чем Яннис Адетокумбо занимается? Это совершенно бессмысленно!»
сегодня, 18:59
Стив Нэш: «Приоритетом для «Сперс» должны быть победы и ритм, а не отдых»
сегодня, 18:35
Айзейя Томас: «420 из 450 игроков НБА могут набрать 100 очков в матче»
сегодня, 18:15
Дуэйн Уэйд: «Всем подряд нельзя говорить о претензиях на MVP, но инопланетянину это позволительно»
сегодня, 17:59
Остин Ривз: «Безумие, что Лука Дончич падает в рейтинге MVP, может быть, ему надо набирать 60»
сегодня, 17:30
Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»
сегодня, 16:59
Зак Ледэй, Марио Хезоня и Кадин Кэррингтон – главные цели «Хапоэля Тель-Авив» на следующий сезон
сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
59 минут назад
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
сегодня, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
сегодня, 17:09
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
сегодня, 16:36
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
сегодня, 16:19
Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»
сегодня, 15:34
Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне
сегодня, 15:18
22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов
сегодня, 14:59
Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро
сегодня, 13:43
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
сегодня, 12:54
Рекомендуем