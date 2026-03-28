Дирк Новицки: «Степбэк Луки Дончича сейчас работает, в таком виде он неудержим»

Дирк Новицки рад нынешнему состоянию «Лейкерс».

«Лейкерс » выиграли 9 из 10 последних матчей, разыгрывающий Лука Дончич 12 матчей подряд набирает более 30 очков.

«Лука показывает невероятный баскетбол. Отжигает уже несколько недель, почти 40 очков в среднем.

Его степбэк сейчас работает, в таком виде он, в принципе, неудержим.

Их «большое трио» в форме. Они нашли свои роли. Леброн отошел в тень, позволяет молодым вести за собой атаку команды.

В защите они используют различные варианты. Люк Кеннард отлично встроился в состав. У них получается организовать оборону с посредственными защитниками. Неплохо используют зонную защиту. Эйтон выглядит увереннее.

«Лейкерс» выглядят замечательно. На них хочется посмотреть в плей-офф. Три парня, которые могут решить исход матча и набрать ход в концовках. Впечатляет, посмотрим, как это сработает в плей-офф», – рассудил Дирк Новицки на телевидении.