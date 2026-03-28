Кристапс Порзингис: «Постараюсь увеличить игровое время, а следующий шаг – матчи бэк-ту-бэк»

Кристапс Порзингис обозначил цели на конец «регулярки».

Центровой «Уорриорз» Кристапс Порзингис отыграл 7 из 9 последних матчей команды, пропуская игры бэк-ту-бэк.

«Думаю, это обсуждаемо. Не знаю, дадут ли мне возможность в них участвовать. Возможно. Пока все хорошо, с восстановлением все нормально. Игрового времени не слишком много, но чем дальше, тем лучше. Постараюсь увеличить игровое время, а следующий шаг – матчи бэк-ту-бэк. К этому я стремлюсь», – заявил баскетболист.

Бигмен проводит первый сезон в команде после перехода из «Атланты» по ходу чемпионата. Порзингис выйдет на рынок свободных агентов летом, но позитивно оценивает атмосферу и специалистов в «Голден Стэйт» перед возможным продлением сотрудничества.