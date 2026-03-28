Келдон Джонсон: «Как можно говорить, что я не «Лучший шестой» сезона?»

Келдон Джонсон обозначил претензии на свою награду.

Лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма считает себя MVP нынешнего сезона. Его одноклубник форвард Келдон Джонсон также претендует на индивидуальную награду.

«Я отыграл все матчи команды в этом сезоне и планирую завершить все оставшиеся. Считаю себя очень эффективным, звездой в своей роли. Моя команда побеждает. Как можно говорить, что я не «Лучший шестой» сезона?

Показываю свой уровень в каждом матче, выполняю свою работу. Мои партнеры и тренеры подтвержают мою ценность», – заключил Джонсон.

Игрок набирает 13 очков и 5,5 подбора в среднем в 73 матчах, реализуя 37,6% трехочковых бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on Prime
Ты лучший 6той
