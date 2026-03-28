Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
Неоклис Авдалас пропустит драфт-2026.
20-летний греческий защитник Неоклис Авдалас в последний момент отказался от драфта-2025 и провел сезон в NCAA за Вирджинию Тек.
Авдалас рассчитывал поднять свои шансы на высокое место в 2026 году.
Сезон не оправдал его ожидания. Грек набирал 12,1 очка и 4,6 передачи в среднем и не смог помочь своей команде в решающих стадиях.
Авдалас сменит университет через трансферный портал NCAA. В данный момент защитник вернулся в Грецию и присоединился к тренировкам «Панатинаикоса», сохраняющего права на игрока.
Игрок еще может заявиться на драфт-2026, однако источники в NCAA считают продолжение студенческой карьеры более вероятным.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джонатана Гивони
Хотелось бы чтобы у него все получилось. Слежу за ним с Евробаскета до 16 лет, уже тогда впечатлило как этот долговязый пойнтфорвард работает с мячом, индивидуально был невероятно хорош, уверенно играл айзо.
Мне кажется он может стать первым чистокровным греком который сделает себе добротную карьеру в НБА. До него у Ренциаса, Фоциса, Спанулиса, Папаниколау, Папаяниса в НБА совершенно не получилось.