Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год

Неоклис Авдалас пропустит драфт-2026.

20-летний греческий защитник Неоклис Авдалас в последний момент отказался от драфта-2025 и провел сезон в NCAA за Вирджинию Тек.

Авдалас рассчитывал поднять свои шансы на высокое место в 2026 году.

Сезон не оправдал его ожидания. Грек набирал 12,1 очка и 4,6 передачи в среднем и не смог помочь своей команде в решающих стадиях.

Авдалас сменит университет через трансферный портал NCAA. В данный момент защитник вернулся в Грецию и присоединился к тренировкам «Панатинаикоса », сохраняющего права на игрока.

Игрок еще может заявиться на драфт-2026, однако источники в NCAA считают продолжение студенческой карьеры более вероятным.