  Юдонис Хаслем о конфликте в «Бакс»: «Чем Яннис Адетокумбо занимается? Это совершенно бессмысленно!»
Юдонис Хаслем о конфликте в «Бакс»: «Чем Яннис Адетокумбо занимается? Это совершенно бессмысленно!»

Юдонис Хаслем прокомментировал настрой Янниса Адетокумбо.

«Милуоки» не хочет выпускать звездного форварда Янниса Адетокумбо на площадку в оставшихся матчах «регулярки». Баскетболист не согласен с позицией клуба. Противостояние уже вовлекло профсоюз игроков и комиссионера лиги Адама Сильвера.

«Какого черта? Чем он занимается? Он пропустил 37 матчей. Отыграл 36. И хочет выходить в последних 10, которые уже не имеют значения, потому что они не попадут в плей-офф? Что за чепуха? Это совершенно бессмысленно!

Мне нравится Яннис. Но в этой ситуации стороны не могут найти общий язык.

Когда был подростком, узнал от мамы, как справляться с разбитым сердцем. Когда кто-то уходит, кто-то непременно появится. Любовь вернется. Знайте, болельщики «Милуоки», если он уйдет, будет кто-то другой», – посмеялся Юдонис Хаслем на телевидении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
