Стив Нэш: «Приоритетом для «Сперс» должны быть победы и ритм, а не отдых»

Стив Нэш прокомментировал окончание сезона «Сан-Антонио».

«Сперс» (55-18) продолжают погоню за «Тандер» (58-16) в Западной конференции. Стив Нэш прокомментировал задачи молодой команды на остаток «регулярки».

«Нельзя начинать умничать. Массово давать отдых в матчах. Это тебе аукнется. Дашь отдых Вембаньяме и Каслу и проиграешь сливающей команде. Это НБА. Такое случается в лиге.

Этот шанс у них пока есть. Надо им пользоваться. И если они поймут, что ничего не выйдет, тогда можно потихоньку давать передышку. Один матч для Вемби. Один – для Касла.

Но приоритетом должны быть победы и ритм. Гарантированное место, 7-я игра на своей площадке. Если этого не случится, тогда можно хитрить», – заключил Нэш.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on Prime
