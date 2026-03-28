Айзейя Томас: «420 из 450 игроков НБА могут набрать 100 очков в матче»
Айзейя Томас не видит ничего не возможного в рекорде Уилта Чемберлена.
Члена Зала славы Айзейя Томас дал неожиданный ответ на вопрос о рекорде в 100 очков Уилта Чемберлена. Знаменитого игрока спросили, кто в современной лиге мог бы повторить это достижение.
«Если у любого игрока в НБА действительно пойдет игра, и мяч будут доводить до него в каждом владении, он точно сможет добраться до «сотни».
Это не какая-то определенная узкая прослойка игроков. Из 450 игроков в лиге 420, скорее всего, смогут это сделать», – заявил Томас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Ну и Джорждан конечно же точно не сможет... 🙃
Выдворить их из Лиги с позором!