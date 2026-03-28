Айзейя Томас: «420 из 450 игроков НБА могут набрать 100 очков в матче»

Айзейя Томас не видит ничего не возможного в рекорде Уилта Чемберлена.

Члена Зала славы Айзейя Томас дал неожиданный ответ на вопрос о рекорде в 100 очков Уилта Чемберлена. Знаменитого игрока спросили, кто в современной лиге мог бы повторить это достижение.

«Если у любого игрока в НБА действительно пойдет игра, и мяч будут доводить до него в каждом владении, он точно сможет добраться до «сотни».

Это не какая-то определенная узкая прослойка игроков. Из 450 игроков в лиге 420, скорее всего, смогут это сделать», – заявил Томас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Вообще-то 460 из 450.

Ну и Джорждан конечно же точно не сможет... 🙃
Главный вопрос: Кто те 30 криворуких неумех из НБА, которые не могут набрать 100 очков в одном матче?
Выдворить их из Лиги с позором!
Они в 30 ке лучших снайперов лиги)
Это. Просто играйте на одного игрока. уж 30 трех он забьёт из 80 бросков.
