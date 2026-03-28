  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Дуэйн Уэйд: «Всем подряд нельзя говорить о претензиях на MVP, но инопланетянину это позволительно»
3

Дуэйн Уэйд: «Всем подряд нельзя говорить о претензиях на MVP, но инопланетянину это позволительно»

Дуэйн Уэйд поделился мнением о нахальстве Вембаньямы.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма заявил, что должен стать MVP. Член Зала славы Дуэйн Уэйд прокомментировал его настрой.

«Баскетбольному фанату должен понравиться его настрой. Старая школа. Немного дерзости. Претензий на MVP. Такого больше не услышишь. Все слишком вежливые, хвалят друг друга.

Он не такой. Всем нельзя вести себя так, но инопланетянину это позволительно.

Уверен, что ему по силам получить MVP, стать чемпионом. Если он будет здоров, он всего этого добьется. DPOY. Все, что поставит его на одну ступеньку с величайшими», – заключил Уэйд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoСан-Антонио
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший прогрев Витёк устроил
А если этот инопланетянин перед началом следующего сезона ещё и челюсть себе "раскачает", то награду MVP можно будет вручать ещё до старта сезона.
Вемба шуму навел, конечно. Я еще с его "настоящих" фанатов угарнул, которых он лично через кастинг отбирал. Как ни в чём не бывало собственную секту замутил) Уникальный тип, во всех отношениях.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
