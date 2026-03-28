«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона

Марк Кьюбан не простил Нико Харрисона.

Совладелец «Далласа » Марк Кьюбан до сих пор зол на бывшего генменеджера Нико Харрисона. Кьюбан сделал репост издевательского фото Харрисона с подписью: «Обмен Луки [Дончича ] пересаживает тебя с частного самолета на общественные авиалинии».

Кьюбан нанял Харрисона, пока был основным владельцем команды, а тот сделал все, чтобы лишить его какого-либо влияния в клубе после продажи. Харрисон был уволен осенью после провального старта «Мэверикс».