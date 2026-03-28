  «С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона

Марк Кьюбан не простил Нико Харрисона.

Совладелец «Далласа» Марк Кьюбан до сих пор зол на бывшего генменеджера Нико Харрисона. Кьюбан сделал репост издевательского фото Харрисона с подписью: «Обмен Луки [Дончича] пересаживает тебя с частного самолета на общественные авиалинии».

Кьюбан нанял Харрисона, пока был основным владельцем команды, а тот сделал все, чтобы лишить его какого-либо влияния в клубе после продажи. Харрисон был уволен осенью после провального старта «Мэверикс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Carl
Это получается, что Кьюбан следит за Харрисоном и фотографирует его?!
"Кьюбан нанял Харрисона пока был основным владельцем команды, а тот сделал все, чтобы лишить его какого-либо влияния в клубе после продажи"

Пропустил запятую перед "пока", а затем выдал нечитаемую отсебятину. Да, наемный сотрудник лишил миллиардера влияния в клубе. Виталя, ты профнепригоден. Заканчивай
Ответ dn8zmw5c
https://www.espn.com/nba/story/_/id/44704219/inside-end-luka-doncic-era-dallas-mavericks
But Harrison had succeeded in pushing Cuban completely out of basketball operations since Patrick Dumont took over as the team’s governor and didn’t want to cede any ground, sources said.
Расскажите это крупнейшей спортивной медиаплатформе в мире.
