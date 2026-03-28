6

Остин Ривз: «Безумие, что Лука Дончич падает в рейтинге MVP, может быть, ему надо набирать 60»

Остин Ривз прокомментировал место Дончича в «Гонке за MVP».

В новом выпуске рейтинга претендентов на звание MVP на официальном сайте НБА разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич упал на 4-е место со 2-го.

Его одноклубник Остин Ривз отреагировал на это.

«Он продолжает падать в гонке за MVP, это просто безумие. Это не так важно, конечно. Возможно, ему надо набирать 60», – посмеялся защитник.

В последней игре Дончич набрал 41 очко и продлил серию с 30 очками и более до 12 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да нет, надо всего лишь забить Вашингтону 110 и все))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич набрал 43 очка в победной игре с «Индианой»
26 марта, 05:52Видео
Дончич, Джеймс с сыном, Редик, Кеннард и другие члены «Лейкерс» вместе сыграли в гольф
23 марта, 05:22Фото
Остин Ривз: «Когда Леброн сказал, что будет играть, я подумал: «Не позволю, чтобы 41-летний мужик играл, а я – нет». Так что я тоже вызвался, и Лука»
20 марта, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Стив Нэш: «Приоритетом для «Сперс» должны быть победы и ритм, а не отдых»
2 минуты назад
Айзейя Томас: «420 из 450 игроков НБА могут набрать 100 очков в матче»
22 минуты назад
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
32 минуты назад
Дуэйн Уэйд: «Всем подряд нельзя говорить о претензиях на MVP, но инопланетянину это позволительно»
38 минут назад
Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»
сегодня, 16:59
Зак Ледэй, Марио Хезоня и Кадин Кэррингтон – главные цели «Хапоэля Тель-Авив» на следующий сезон
сегодня, 16:31
Джош Нибо получил предложение на 2 года и 6 миллионов евро от «Барселоны»
сегодня, 15:56
Карлик Джонс о матче с «Црвеной Звездой»: «Больше всего меня радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа»
сегодня, 15:45
«Забыл, что он в команде, наш семифутовый вратарь». Кенни Эткинсон был рад возвращению Джарретта Аллена
сегодня, 14:50
«Вембаньяма не установит рекорд по блок-шотам за карьеру, его будут слишком сильно бояться». Николя Батюм рассказал о давнем прогнозе Джоэла Эмбиида
сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
57 минут назадФото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
сегодня, 17:09
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
сегодня, 16:36
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
сегодня, 16:19
Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»
сегодня, 15:34
Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне
сегодня, 15:18
22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов
сегодня, 14:59
Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро
сегодня, 13:43
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
сегодня, 12:54
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
сегодня, 12:25
Рекомендуем