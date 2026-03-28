Остин Ривз: «Безумие, что Лука Дончич падает в рейтинге MVP, может быть, ему надо набирать 60»
В новом выпуске рейтинга претендентов на звание MVP на официальном сайте НБА разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич упал на 4-е место со 2-го.
«Он продолжает падать в гонке за MVP, это просто безумие. Это не так важно, конечно. Возможно, ему надо набирать 60», – посмеялся защитник.
В последней игре Дончич набрал 41 очко и продлил серию с 30 очками и более до 12 матчей.
Да нет, надо всего лишь забить Вашингтону 110 и все))
