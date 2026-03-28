Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги

Суперлига выдала награды по итогам «регулярки».

Самым ценным игроком регулярного чемпионата Суперлиги стал форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули.

В его активе 17,9 очка, 8,3 подбора, 2,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем во всех 27 матчах команды. Кроули – лучший по результативности в чемпионате, второй по дабл-даблам (9) и третий по подборам.

В символическую пятерку турнира попали: Григорий ТучковКупол-Родники»), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Егор Евстафьев («Зенит»-2), Кортез Эдвардс («ЧБК») и Роман Загретдинов (грозненское «Динамо»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Суперлиги
Материалы по теме
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
17 марта, 15:45
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
15 марта, 13:44
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
15 марта, 11:28
Рекомендуем
Главные новости
Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»
10 минут назад
Зак Ледэй, Марио Хезоня и Кадин Кэррингтон – главные цели «Хапоэля Тель-Авив» на следующий сезон
38 минут назад
Джош Нибо получил предложение на 2 года и 6 миллионов евро от «Барселоны»
сегодня, 15:56
Карлик Джонс о матче с «Црвеной Звездой»: «Больше всего меня радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа»
сегодня, 15:45
«Забыл, что он в команде, наш семифутовый вратарь». Кенни Эткинсон был рад возвращению Джарретта Аллена
сегодня, 14:50
«Вембаньяма не установит рекорд по блок-шотам за карьеру, его будут слишком сильно бояться». Николя Батюм рассказал о давнем прогнозе Джоэла Эмбиида
сегодня, 14:33
Лука Дончич о 16-м техническом фоле: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так»
сегодня, 14:15Видео
Джейлен Уильямс о выходе после травмы: «Главная часть для меня – психологическая»
сегодня, 13:58
10 недель Гилджес-Александера, 9 недель Йокича и 1 – Вембаньямы. НБА показала ход «Гонки за MVP»
сегодня, 13:30
Стерлинг Браун из «Партизана» – MVP 34-го тура Евролиги
сегодня, 13:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
33 минуты назад
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
50 минут назад
Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»
сегодня, 15:34
Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне
сегодня, 15:18
22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов
сегодня, 14:59
Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро
сегодня, 13:43
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
сегодня, 12:54
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
сегодня, 12:25
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
сегодня, 12:25
Рекомендуем