Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
Суперлига выдала награды по итогам «регулярки».
Самым ценным игроком регулярного чемпионата Суперлиги стал форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули.
В его активе 17,9 очка, 8,3 подбора, 2,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем во всех 27 матчах команды. Кроули – лучший по результативности в чемпионате, второй по дабл-даблам (9) и третий по подборам.
В символическую пятерку турнира попали: Григорий Тучков («Купол-Родники»), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Егор Евстафьев («Зенит»-2), Кортез Эдвардс («ЧБК») и Роман Загретдинов (грозненское «Динамо»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Суперлиги
