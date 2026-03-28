Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги

Суперлига выдала награды по итогам «регулярки».

Самым ценным игроком регулярного чемпионата Суперлиги стал форвард «Динамо-Владивосток » Айзейя Кроули.

В его активе 17,9 очка, 8,3 подбора, 2,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем во всех 27 матчах команды. Кроули – лучший по результативности в чемпионате, второй по дабл-даблам (9) и третий по подборам.

В символическую пятерку турнира попали: Григорий Тучков («Купол-Родники »), Ярослав Никонов (ЦСКА-2 ), Егор Евстафьев («Зенит»-2), Кортез Эдвардс («ЧБК») и Роман Загретдинов (грозненское «Динамо»).