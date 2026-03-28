  • Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»
Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»

Денис Захаров рассказал о подготовке к матчу недели в Лиге ВТБ.

УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань» в воскресенье. Казанцы продолжают борьбу за 1-е место. Краснодарцы стараются догнать «Зенит» и выйти на 3-е.

Защитник УНИКСа Денис Захаров прокомментировал подготовку.

«В первую очередь постараться восстановиться после последней игры с «Зенитом» – как морально, так и физически. Ведь мы проиграли, поэтому надо немного переключиться, а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией. Тренерский штаб занимается нашим физическим восстановлением, чтобы у нас были силы противостоять быстрой игре соперника.

Хаджибегович добавил им энергии, роста, размера и ротации на позиции пятого номера. В целом «Локо» и так показывал хороший агрессивный баскетбол, а он привнес им свежести. В последних играх Ален очень помог краснодарцам, а по ходу чемпионата несколько раз оформлял дабл-дабл. Однако мы планируем настраиваться больше на команду, а не на отдельных игроков», – рассудил Захаров.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань
Ален Хаджибегович
Денис Захаров
УНИКС
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА выиграл у «Бетсити Пармы» и другие результаты
22 марта, 16:43
Сергей Кущенко: «Текущий сезон Лиги ВТБ предвещает крутой плей-офф. Надеюсь, без сухих серий»
22 марта, 16:19
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
16 марта, 14:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
Зак Ледэй, Марио Хезоня и Кадин Кэррингтон – главные цели «Хапоэля Тель-Авив» на следующий сезон
28 минут назад
Джош Нибо получил предложение на 2 года и 6 миллионов евро от «Барселоны»
сегодня, 15:56
Карлик Джонс о матче с «Црвеной Звездой»: «Больше всего меня радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа»
сегодня, 15:45
«Забыл, что он в команде, наш семифутовый вратарь». Кенни Эткинсон был рад возвращению Джарретта Аллена
сегодня, 14:50
«Вембаньяма не установит рекорд по блок-шотам за карьеру, его будут слишком сильно бояться». Николя Батюм рассказал о давнем прогнозе Джоэла Эмбиида
сегодня, 14:33
Лука Дончич о 16-м техническом фоле: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так»
сегодня, 14:15Видео
Джейлен Уильямс о выходе после травмы: «Главная часть для меня – психологическая»
сегодня, 13:58
10 недель Гилджес-Александера, 9 недель Йокича и 1 – Вембаньямы. НБА показала ход «Гонки за MVP»
сегодня, 13:30
Стерлинг Браун из «Партизана» – MVP 34-го тура Евролиги
сегодня, 13:09Фото
Евгений Пашутин о поражении в Красноярске: «Плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего»
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
23 минуты назад
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
40 минут назад
Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»
сегодня, 15:34
Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне
сегодня, 15:18
22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов
сегодня, 14:59
Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро
сегодня, 13:43
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
сегодня, 12:54
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
сегодня, 12:25
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
сегодня, 12:25
Рекомендуем