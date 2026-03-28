Денис Захаров о встрече с «Локо»: «Морально и физически восстановиться после последней игры с «Зенитом», а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией»

Денис Захаров рассказал о подготовке к матчу недели в Лиге ВТБ.

УНИКС встретится с «Локомот ивом-Кубань» в воскресенье. Казанцы продолжают борьбу за 1-е место. Краснодарцы стараются догнать «Зенит» и выйти на 3-е.

Защитник УНИКСа Денис Захаров прокомментировал подготовку.

«В первую очередь постараться восстановиться после последней игры с «Зенитом» – как морально, так и физически. Ведь мы проиграли, поэтому надо немного переключиться, а в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией. Тренерский штаб занимается нашим физическим восстановлением, чтобы у нас были силы противостоять быстрой игре соперника.

Хаджибегович добавил им энергии, роста, размера и ротации на позиции пятого номера. В целом «Локо» и так показывал хороший агрессивный баскетбол, а он привнес им свежести. В последних играх Ален очень помог краснодарцам, а по ходу чемпионата несколько раз оформлял дабл-дабл. Однако мы планируем настраиваться больше на команду, а не на отдельных игроков», – рассудил Захаров.