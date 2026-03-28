  • Зак Ледэй, Марио Хезоня и Кадин Кэррингтон – главные цели «Хапоэля Тель-Авив» на следующий сезон
«Хапоэль Тель-Авив» намерен усилить состав.

Дебютант Евролиги «Хапоэль Тель-Авив» проводит успешный сезон, занимая 5-е место (20-13). Клуб, однако, не смог поддерживать тем, взятый на первом этапе турнира, когда израильтяне вели в таблице «регулярки». «Хапоэль» готовится к усилению этим летом.

Среди основных целей – бигмен Зак Ледэй, форвард Марио Хезоня и защитник Кадин Кэррингтон.

Ледэй (31 год) набирает 13,3 очка и 4,3 подбора в Евролиге за «Милан». Американец является приоритетом для команды.

В активе Хезони (31 год) 13,2 очка, 4 подбора и 2,1 передачи в Евролиге за «Реал».

Переговоры с Кэррингтоном уже продвинулись достаточно далеко. 30-летний защитник выступает за «Хапоэль Иерусалим». На его счету 14,8 очка, 2,2 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват в среднем в Еврокубке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
