Адама Бол присоединится к «Гриззлис».

«Мемфис » подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом (22 года, 201 см).

Бол отыграл 4 года на студенческом уровне и не был выбран на драфте-2025. Форвард проводит сезон в G-лиге в фарм-клубе «Никс», набирая 6,9 очка и 1,9 подбора за 15,4 минуты в среднем.