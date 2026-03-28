«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом

Адама Бол присоединится к «Гриззлис».

«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом (22 года, 201 см).

Бол отыграл 4 года на студенческом уровне и не был выбран на драфте-2025. Форвард проводит сезон в G-лиге в фарм-клубе «Никс», набирая 6,9 очка и 1,9 подбора за 15,4 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
13 марта, 19:05
«Мемфис» заключил двусторонний контракт с Райаном Рупером
4 марта, 20:27
Блудные сыновья «Миннесоты» и 40-летний Тадж Гибсон. Кого в НБА подписали после дедлайна
4 марта, 15:45
Рекомендуем
Главные новости
Джош Нибо получил предложение на 2 года и 6 миллионов евро от «Барселоны»
25 минут назад
Карлик Джонс о матче с «Црвеной Звездой»: «Больше всего меня радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа»
36 минут назад
«Забыл, что он в команде, наш семифутовый вратарь». Кенни Эткинсон был рад возвращению Джарретта Аллена
сегодня, 14:50
«Вембаньяма не установит рекорд по блок-шотам за карьеру, его будут слишком сильно бояться». Николя Батюм рассказал о давнем прогнозе Джоэла Эмбиида
сегодня, 14:33
Лука Дончич о 16-м техническом фоле: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так»
сегодня, 14:15Видео
Джейлен Уильямс о выходе после травмы: «Главная часть для меня – психологическая»
сегодня, 13:58
10 недель Гилджес-Александера, 9 недель Йокича и 1 – Вембаньямы. НБА показала ход «Гонки за MVP»
сегодня, 13:30
Стерлинг Браун из «Партизана» – MVP 34-го тура Евролиги
сегодня, 13:09Фото
Евгений Пашутин о поражении в Красноярске: «Плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего»
сегодня, 13:01
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»
47 минут назад
Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне
сегодня, 15:18
22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов
сегодня, 14:59
Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро
сегодня, 13:43
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
сегодня, 12:54
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
сегодня, 12:25
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
сегодня, 12:25
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
сегодня, 12:25
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:25
