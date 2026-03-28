Джош Нибо получил предложение на 2 года и 6 миллионов евро от «Барселоны»

Джош Нибо близок к контракту с «Барселоной».

28-летний бигмен Джош Нибо завершает второй сезон в итальянском «Милане», набирая 10,9 очка и 5,5 подбора в среднем.

Игрок является трансферной целью «Барселоны», которая активно собирает состав на следующий сезон.

По последним данным, испанский клуб сделал предложение на 2 года и 6 миллионов евро.

У Нибо остается еще один сезон по контракту с нынешней командой. Проблемой может стать выкуп за игрока в 500 миллионов. По информации репортера Андреа Кальцони, «Барселона» не хочет выплачивать эту сумму.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алессандро Луиджи Маджи
три ляма в год зарплата игроку, который забивает только из под кольца, причем забивает не то, что бы много
выборы прошли, в Барсе снова сходят с ума
