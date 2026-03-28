  • Карлик Джонс о матче с «Црвеной Звездой»: «Больше всего меня радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа»
Карлик Джонс настроен на борьбу в сербском дерби в Евролиге.

«Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой» в следующем туре Евролиги. Первый матч в рамках турнира остался за ним. Однако недавняя встреча в Адриатической лиге принесла победу соперникам.

Лидер команды разыгрывающий Карлик Джонс обозначил ожидания от матча. «Црвена Звезда» продолжает борьбу за прямое попадание в плей-офф, но сейчас зависла на 10-м месте (19-15).

«Мы очень мотивированы, потому что проиграли последнее дерби. И им очень нужна эта победа. Нет ничего более приятного, чем остановить их.

Нам нужны будут вся наша энергия и сплоченность для победы. Говорите, что хотите, о нас, но мы готовы к борьбе. Не собираемся облегчать ситуацию ни для кого.

Лично меня больше всего радует возможность обыграть того, кому предельно нужна победа», – заявил Джонс.

Матч пройдет 2 апреля.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
