Неманя Недович: «Уход из «Панатинаикоса» был одной из самых больших ошибок»

Неманя Недович поделился сожалениями по поводу карьеры.

Сербский разыгрывающий Неманя Недович провел 2 сезона в «Панатинаикосе» с 2020 по 2022 год, но вернулся в «Црвену Звезду». Через один сезон после этого «Панатинаикос» выиграл Евролигу (2024 год).

Недович порассуждал о своем решении после игры против греческой команды в составе «Монако» (97:107).

«Матчи здесь всегда особенные. Чувствую себя здесь комфортно. Только хорошие воспоминания от тех двух лет.

Оглядываясь назад, могу сказать, что уход был одной из моих главных ошибок, учитывая то, как клуб выглядит сейчас. Когда он вернул своих фанатов. Тогда все было иначе.

Когда я остался на второй сезон, надеялся на более конкурентный состав и улучшения. Но этого не случилось, и я сомневался в дальнейшем развитии. Если бы знать тогда...», – признался Недович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
