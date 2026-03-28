Джарен Джексон приступил к индивидуальным тренировкам на площадке, но вряд ли сыграет в этом сезоне

Джарен Джексон перешел на новый этап реабилитации.

В феврале форвард «Юты» Джарен Джексон перенес операцию на левом колене. Игрок приступил к индивидуальным тренировкам на площадке.

Следующее обследование назначено через 2 недели. У «Джаз» останутся 2 матча в рамках «регулярки», в которых форвард вряд ли примет участие.

Джексон успел провести 3 игры за свою новую команду, набирая 22,3 очка, 4,3 подбора, 2,7 передачи и 2 перехвата в среднем.