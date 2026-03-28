22-летний Куинн Эллис может перейти в NCAA из Евролиги и заработать около 5 миллионов долларов

Куинн Эллис, скорее всего, переберется в США.

22-летний британец Куинн Эллис набирает 8,4 очка, 4,2 передачи и 2,7 подбора за «Милан» в своем первом сезоне в Евролиге.

По сведениям источников, разыгрывающим интересуются в NCAA. Эллис может заработать около 4-5 миллионов долларов на студенческом уровне в США.

Среди претендентов засветились Дьюк, Луисвилль и Бригам Янг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
