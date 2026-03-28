«Забыл, что он в команде, наш семифутовый вратарь». Кенни Эткинсон был рад возвращению Джарретта Аллена
Джаррет Аллен удачно вернулся в состав «Кливленда».
Центровой Джарретт Аллен пропустил 10 матчей из-за воспаления в колене. Бигмен набрал 18 очков и 10 подборов в победной игре с «Майами» (149:128).
Главный тренер Кенни Эткинсон забыл «дать пять» игроку перед игрой.
«Забыл, что он в команде, привык уже, что его нет в стартовой пятерке. Пришлось обнять, чтобы поприветствовать.
Вся наша игра под кольцом идет от него на обеих сторонах площадки. Он представляет собой угрозу и защиту, это предельно облегчает нам игру. Наш семифутовый вратарь.
Он является важнейшим компонентом нашего состава», – заявил Эткинсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
