«Вембаньяма не установит рекорд по блок-шотам за карьеру, его будут слишком сильно бояться». Николя Батюм рассказал о давнем прогнозе Джоэла Эмбиида
Николя Батюм поделился прогнозом о будущем Виктора Вембаньямы.
Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма лидирует в НБА по блок-шотам в каждом из трех своих сезонов в лиге. В этом году его средний показатель упал с 3,8 до 3,1.
Француз сделал уже 610 блок-шотов к 22 годам.
Николя Батюм («Клипперс») поделился рассуждениями о его будущем.
«Когда он еще был новичком, кто-то, кажется, Джоэл Эмбиид, заявил, что он не установит новый рекорд по блок-шотам, потому что все будут слишком бояться бросать рядом с ним. И это может быть реальностью.
Да, еще несколько лет он будет часто блокировать, но в какой-то момент этот показатель может опуститься до 1 за матч из-за страха перед ним», – заключил земляк Вембаньямы.
Рекорд в 3830 блок-шотов принадлежит Хакиму Оладжувону (1238 матчей и 18 лет в НБА).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Old Man and The Three
