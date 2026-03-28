Лука Дончич о 16-м техническом фоле: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так»
Лука Дончич прокомментировал техническое замечание.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в игре с «Бруклином». Игрок прокомментировал наказание, из-за которого он может пропустить следующий матч.
«Уильямс орал мне в лицо. Три раза. Я просто хотел убраться оттуда. Обоюдный технический фол.
Я даже ничего не сказал. Просто хотел пройти.
Мне объяснили, что я оттолкнул его, и мой толчок был «излишним». Это, очевидно, не так. Не знаю, что еще сказать», – заключил Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Медины
Потом судьи будут приравнивать дотронуться пальцем до корпуса к хуку в челюсть от Тайсона ))
