Лука Дончич о 16-м техническом фоле: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так»

Лука Дончич прокомментировал техническое замечание.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в игре с «Бруклином». Игрок прокомментировал наказание, из-за которого он может пропустить следующий матч.

«Уильямс орал мне в лицо. Три раза. Я просто хотел убраться оттуда. Обоюдный технический фол.

Я даже ничего не сказал. Просто хотел пройти.

Мне объяснили, что я оттолкнул его, и мой толчок был «излишним». Это, очевидно, не так. Не знаю, что еще сказать», – заключил Дончич.