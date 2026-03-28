Джейлен Уильямс о выходе после травмы: «Главная часть для меня – психологическая»

Джейлен Уильямс возвращает игровую форму на паркете.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс провел уже три матча после восстановления. У баскетболиста была травма задней поверхности бедра.

«Главная часть для меня – психологическая. В предыдущий раз после растяжения чувствовал себя отлично. А потом снова потянул, пытаясь взять передачу.

Остаются только повторения и время, которые позволяют перестать думать об этом. Этот момент подходит. Теперь снова получаются мои обычные движения, остановки, без негативных мыслей в голове.

Я хорошо провел реабилитацию. Набираю игровые минуты постепенно. Не стремлюсь обязательно рваться к кольцу в каждом эпизоде. Сосредоточен на надежном исполнении привычных игровых элементов», – поделился Уильямс.