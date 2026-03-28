Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро

Армони Брукс может покинуть «Милан».

По сообщению инсайдера Андреа Кальцони, переговоры «Милана» с 27-летним американским защитником Армони Бруксом по продлению контракта пока не привели к успеху. Итальянский клуб сделал оффер с зарплатой более 1 миллиона евро, однако предложенная сумма не устраивает Брукса.

Защитник набирает 12,6 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,2 минуты в среднем в Евролиге в своем втором сезоне в Италии. Американец выражал желание остаться в нынешней команде, однако хочет максимально использовать свои возможности в финансовом плане.

Источник сообщает, что минимум 2 команды Евролиги готовы удовлетворить требования игрока.