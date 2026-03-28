Армони Брукса не устраивает предложение «Милана» с зарплатой выше 1 миллиона евро

Армони Брукс может покинуть «Милан».

По сообщению инсайдера Андреа Кальцони, переговоры «Милана» с 27-летним американским защитником Армони Бруксом по продлению контракта пока не привели к успеху. Итальянский клуб сделал оффер с зарплатой более 1 миллиона евро, однако предложенная сумма не устраивает Брукса.

Защитник набирает 12,6 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,2 минуты в среднем в Евролиге в своем втором сезоне в Италии. Американец выражал желание остаться в нынешней команде, однако хочет максимально использовать свои возможности в финансовом плане.

Источник сообщает, что минимум 2 команды Евролиги готовы удовлетворить требования игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
10 недель Гилджес-Александера, 9 недель Йокича и 1 – Вембаньямы. НБА показала ход «Гонки за MVP»
Стерлинг Браун из «Партизана» – MVP 34-го тура Евролиги
Евгений Пашутин о поражении в Красноярске: «Плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего»
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
Женский «Коннектикут» продан владельцам «Хьюстона» за рекордные 300 млн долларов
Эрик Споэльстра после пропуска 149 очков от «Кливленда»: «Мы создали топ-4 защиту и в самый нужный момент позволили ей исчезнуть»
Дуэйн Уэйд: «Лично я не верю, что какой-либо баскетболист когда-либо был лучше меня»
Шарунас Ясикявичюс: «На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас»
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Бетсити Пармой»
Победный бросок Кавая Ленарда и передача с отскоком от пола через полплощадки от Джамала Мюррэя стали лучшими моментами игрового дня НБА
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Петким Спор»
«Хапоэль Тель-Авив» и «Баскония» обновили рекорд Евролиги по очкам за первую половину матча (131)
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
