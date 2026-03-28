10 недель Гилджес-Александера, 9 недель Йокича и 1 – Вембаньямы. НБА показала ход «Гонки за MVP»

Гилджес-Александер и Йокич лидировали 19 из 20 недель «Гонки за MVP».

НБА показала ход «Гонки за MVP» на текущий момент. Центровой Никола Йокич («Денвер ») доминировал в первой половине чемпионата, лидируя 9 недель подряд до травмы.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на данный момент уже опережает его по неделям на первом месте (10).

Форвард Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио ») только что впервые оказался на первой строчке.