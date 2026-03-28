Стерлинг Браун из «Партизана» – MVP 34-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 34-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 34-го тура Евролиги стал 31-летний защитник Стерлинг Браун из «Партизана ». Американец помог своей команде победить «Валенсию» – 110:104.

На счету Брауна 31 очко, 7 подборов, 2 передачи и 1 перехват. Защитник реализовал 5 из 10 двухочковых, 4 из 9 трехочковых и 9 из 9 штрафных бросков.

Это первая подобная награда Брауна в карьере и первая для баскетболистов сербского клуба в нынешнем сезоне.