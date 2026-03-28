  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евгений Пашутин о поражении в Красноярске: «Плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего»
0

Евгений Пашутин о поражении в Красноярске: «Плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего»

Евгений Пашутин раскритиковал «Парму» после неудачной игры с «Енисеем».

«Бетсити Парма» потерпела поражение в гостевом матче против «Енисея» – 78:97. Ключевым фактором стало большое количество потерь (21). Больше всего в этом плане отличились разыгрывающий Брендан Адамс (5) и центровой Террелл Картер (6), идущий вторым в чемпионате по общему количеству.

«Мы не показали той энергии и той игры в защите, к которой готовились. Специально прилетели за день, чтобы быть свежими. Сейчас начинается самый важный этап сезона: все, что было раньше, нужно забыть – все начинается заново. С такой игрой, как сегодня, у нас нет никаких шансов, поэтому мы должны пересмотреть свое отношение к делу.

Мы действовали не как команда, а каждый сам за себя. Игроки, стремясь набрать очки, бросали из сложных ситуаций, не двигали мяч и не помогали в защите. Второй раз в сезоне мы пропускаем 97 очков – первый был в игре с ЦСКА. При всем уважении к «Енисею», это не та команда, которая должна набирать против нас столько очков.

Мы плохо защищались, уступили в подборе и совершили 21 потерю, пять из которых – у нашего разыгрывающего. Эти ошибки позволили «Енисею» убегать в быстрые отрывы и набирать легкие очки. Мы пробовали разные варианты защиты, но что-то стало получаться только тогда, когда уже отдали преимущество.

В жесткой игре мы должны вести себя как мужчины и не обращаться к судьям. Понятно, что бывает больно, но соперник находится в тех же условиях. Баскетбол – контактный вид спорта, и к жесткой борьбе нужно быть готовыми. Все эти аспекты нам необходимо добавлять в свою игру», – рассудил главный тренер Евгений Пашутин.

«Парма» получит возможность провести работу над ошибками уже в следующей игре в рамках Лиги ВТБ, которая снова пройдет в Красноярке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoЕвгений Пашутин
Брендан Адамс
logoЕдиная лига ВТБ
Террелл Картер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
