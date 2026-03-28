Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»

Йовица Арсич прокомментировал домашний успех «Енисея».

«Енисей» открыл счет в сезонной серии с «Бетсити Пармой » (97:78). Окончательный итог противостояния команд (1-2 сейчас) в «регулярке» определится в еще одной встрече в Красноярске.

«Я очень доволен этой победой и хочу поздравить нашу команду и болельщиков – сегодня они оказали нам огромную поддержку.

Уверен, что соперник нас недооценил, и поэтому вышел на площадку не в полной концентрации. Также стоит отметить, что у «Пармы» отсутствовал ключевой игрок, который делает разницу в нападении – Глеб Фирсов.

Наша стартовая пятерка провела хороший матч, но и игроки со скамейки удачно вошли в игру. Когда Касаткин находился на площадке, мы вели с разницей в «+27»: он забивает не так много, зато отлично понимает и читает игру. С такими игроками команда реже допускает потери.

Мы сделали 27 передач и допустили всего 7 потерь – это один из лучших показателей за все время моей работы в «Енисее ». Именно это стало основной причиной того, что мы набрали 97 очков. Хотя процент реализации был не самым высоким, сегодня мы действительно сыграли в командный баскетбол», – поделился главный тренер Йовица Арсич.

«Енисей» вышел на положительный баланс в домашних матчах (9-8) в нынешнем сезоне.