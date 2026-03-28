Женский «Коннектикут» продан владельцам «Хьюстона» за рекордные 300 млн долларов

Владельцы «Хьюстона» купили женский «Коннектикут».

По информации ESPN, клуб женской НБА «Коннектикут Сан» был продан семье Фертитта – владельцам «Хьюстон Рокетс» – в рамках сделки, которая в конечном итоге вернет женскую НБА в Хьюстон.

Cумма сделки составляет 300 миллионов долларов, что является рекордной ценой для команды женской НБА, и не включает плату за переезд.

Команда проведет последний сезон в Анкасвилле, штат Коннектикут, в 2026 году, а затем переедет. Ранее лига рассматривала Хьюстон как потенциальный город для будущего расширения или переезда.

Официальное объявление ожидается в понедельник. Окончательная продажа и переезд все еще требуют одобрения Совета управляющих.

Клуб, как ожидается, будет использовать название «Кометс», отсылая к временам, когда «Хьюстон Кометс» входили в лигу с 1997 по 2008 год – это была культовая команда-основательница, выигравшая четыре чемпионата подряд с 1997 по 2000 год.