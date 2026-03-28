Эрик Споэльстра после пропуска 149 очков от «Кливленда»: «Мы создали топ-4 защиту и в самый нужный момент позволили ей исчезнуть»

Споэльстра недоволен тем, что «Хит» перестали защищаться.

Главный тренер «Майами » Эрик Споэльстра выразил разочарование командой после проигранного матча с «Кливлендом», в котором «Хит» позволили сопернику набрать 149 очков.

«Это крайне удручающе. Мы проделали большую работу. Ребята вложили кровь, пот и слезы в то, чтобы мы создали топ-4 защиту. И в самый нужный момент мы позволили ей исчезнуть. Это просто неприемлемо.

Мы же не пытаемся создать что-то из ничего. У нас за плечами 5 месяцев с отличными защитными привычками. Буквально 2 недели назад у нас была 4-я защита в лиге. И мы могли выбирать, как побеждать: с помощью защиты или набирать больше очков. Поэтому и возникает разочарование – мы способны на это, а сейчас самый напряженный момент», – сказал тренер.

«Майами» проиграл 6-й из последних 7 матчей и опустился на 10-ю строчку Восточной конференции.