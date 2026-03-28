  • Эрик Споэльстра после пропуска 149 очков от «Кливленда»: «Мы создали топ-4 защиту и в самый нужный момент позволили ей исчезнуть»
2

Споэльстра недоволен тем, что «Хит» перестали защищаться.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра выразил разочарование командой после проигранного матча с «Кливлендом», в котором «Хит» позволили сопернику набрать 149 очков.

«Это крайне удручающе. Мы проделали большую работу. Ребята вложили кровь, пот и слезы в то, чтобы мы создали топ-4 защиту. И в самый нужный момент мы позволили ей исчезнуть. Это просто неприемлемо.

Мы же не пытаемся создать что-то из ничего. У нас за плечами 5 месяцев с отличными защитными привычками. Буквально 2 недели назад у нас была 4-я защита в лиге. И мы могли выбирать, как побеждать: с помощью защиты или набирать больше очков. Поэтому и возникает разочарование – мы способны на это, а сейчас самый напряженный момент», – сказал тренер.

«Майами» проиграл 6-й из последних 7 матчей и опустился на 10-ю строчку Восточной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Эрика Споэльстры
видимо показалось, раз так легко ее удалось развалить в отдельно взятой игре
хирро такими темпами вылетит из лиги через 2-3 года
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»
вчера, 15:26
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
26 марта, 10:31
«Я не хочу играть в чертовом плей-ин». Адебайо рассказал о перепалке со Споэльстрой
24 марта, 10:08
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
25 минут назад
Женский «Коннектикут» продан владельцам «Хьюстона» за рекордные 300 млн долларов
27 минут назад
Дуэйн Уэйд: «Лично я не верю, что какой-либо баскетболист когда-либо был лучше меня»
сегодня, 11:47
Шарунас Ясикявичюс: «На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас»
сегодня, 11:15
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Бетсити Пармой»
сегодня, 10:58
Победный бросок Кавая Ленарда и передача с отскоком от пола через полплощадки от Джамала Мюррэя стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:53Видео
Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один
сегодня, 10:00
В НБА шесть раз забросили под сирену за один игровой день
сегодня, 08:46Видео
Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»
сегодня, 08:12Видео
Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
23 минуты назад
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
23 минуты назад
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
23 минуты назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Петким Спор»
23 минуты назад
«Хапоэль Тель-Авив» и «Баскония» обновили рекорд Евролиги по очкам за первую половину матча (131)
сегодня, 11:30
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:27
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:52
Рекомендуем