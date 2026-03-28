Дуэйн Уэйд: «Лично я не верю, что какой-либо баскетболист когда-либо был лучше меня»

Член Зала славы Дуэйн Уэйд считает, что никто из баскетболистов не был лучше него.

«У них была более успешная карьера, потому что они были здоровы, а не потому, что они были лучше. Может ли он набирать очки лучше? Может ли он вести мяч лучше? Есть вещи, которые они делают лучше, но лично я не верю, что какой-либо баскетболист когда-либо был лучше меня.

Это наша ментальность, только так ты можешь стать великим. Если ты настолько упрямый и действительно думаешь таким образом. Люди такие: «Да ты с ума сошел!» Нет, нет, нет. Он может делать некоторые вещи лучше меня, но он не лучше меня, как баскетболист», – сказал Уэйд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Ну челюсти больше, чем у Уэйда, точно ни у кого не было.
Материалы по теме
Патрик Беверли: «Джеймс Харден сильнее Дуэйна Уэйда. Тут даже не близко»
19 марта, 14:23
Бэм Адебайо – Дуэйну Уэйду: «Тащи свою задницу обратно»
11 марта, 09:57
Дуэйн Уэйд: «Я подвел Леброна в финальной серии 2011 года»
27 февраля, 07:28
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
15 минут назад
Женский «Коннектикут» продан владельцам «Хьюстона» за рекордные 300 млн долларов
17 минут назад
Эрик Споэльстра после пропуска 149 очков от «Кливленда»: «Мы создали топ-4 защиту и в самый нужный момент позволили ей исчезнуть»
29 минут назад
Шарунас Ясикявичюс: «На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас»
сегодня, 11:15
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Бетсити Пармой»
сегодня, 10:58
Победный бросок Кавая Ленарда и передача с отскоком от пола через полплощадки от Джамала Мюррэя стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:53Видео
Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один
сегодня, 10:00
В НБА шесть раз забросили под сирену за один игровой день
сегодня, 08:46Видео
Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»
сегодня, 08:12Видео
Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»
сегодня, 07:50
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
13 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
13 минут назад
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
13 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Петким Спор»
13 минут назад
«Хапоэль Тель-Авив» и «Баскония» обновили рекорд Евролиги по очкам за первую половину матча (131)
сегодня, 11:30
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:27
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:52
Рекомендуем