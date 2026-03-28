«Хапоэль Тель-Авив» и «Баскония» обновили рекорд Евролиги по очкам за первую половину матча (131)

Установлен новый рекорд Евролиги по очкам за первую половину игры.

В первой половине матча между «Басконией» и «Хапоэлем Тель-Авив» команды набрали суммарно 131 очко (67:64).

Как сообщает журналист Яннис Псаракис, это стало самой результативной первой половиной игры в истории Евролиги.

Результат превзошел предыдущее достижение, установленное в прошлом сезоне в матче между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив», когда первая половина закончилась со счетом на 57:63 (120 очков).

По итогам встречи «Баскония» прервала 8-матчевую серию поражений, одержав победу, – 118:109.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал защитник Трент Форрест, набравший 22 очка. В составе «Хапоэля» защитник Элайджа Брайант записал на свой счет 26 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Янниса Псаракиса в соцсети X
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» проиграл «Жальгирису», 25 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» справиться с «Монако» и другие результаты
вчера, 22:21
Вассилис Спанулис отклонил предложение из «Хапоэля Тель-Авив» и намерен сделать перерыв до лета
18 марта, 04:50
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
16 марта, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
Шарунас Ясикявичюс: «На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас»
15 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Бетсити Пармой»
32 минуты назад
Победный бросок Кавая Ленарда и передача с отскоком от пола через полплощадки от Джамала Мюррэя стали лучшими моментами игрового дня НБА
37 минут назадВидео
Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один
сегодня, 10:00
В НБА шесть раз забросили под сирену за один игровой день
сегодня, 08:46Видео
Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»
сегодня, 08:12Видео
Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»
сегодня, 07:50
Джи Джи Джексон недоволен свистками в пользу Кевина Дюрэнта: «Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то»
сегодня, 07:34
Керр о дедлайне на возвращение Карри: «Ему нужно время на раскачку, а игр остается все меньше»
сегодня, 07:05
Лука Дончич снова заработал 16-й технический фол и рискует получить дисквалификацию
сегодня, 06:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Миннесота» сыграет с «Детройтом», «Шарлотт» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 09:41
Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
сегодня, 09:27
Чемпионат Греции. АЕК примет «Перистери», ПАОК – «Промитеас»
сегодня, 09:18
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
сегодня, 09:09
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
сегодня, 09:00
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 08:55
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Петким Спор»
сегодня, 08:30
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:27
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:52
Рекомендуем