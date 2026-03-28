«Хапоэль Тель-Авив» и «Баскония» обновили рекорд Евролиги по очкам за первую половину матча (131)
Установлен новый рекорд Евролиги по очкам за первую половину игры.
В первой половине матча между «Басконией» и «Хапоэлем Тель-Авив» команды набрали суммарно 131 очко (67:64).
Как сообщает журналист Яннис Псаракис, это стало самой результативной первой половиной игры в истории Евролиги.
Результат превзошел предыдущее достижение, установленное в прошлом сезоне в матче между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив», когда первая половина закончилась со счетом на 57:63 (120 очков).
По итогам встречи «Баскония» прервала 8-матчевую серию поражений, одержав победу, – 118:109.
Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал защитник Трент Форрест, набравший 22 очка. В составе «Хапоэля» защитник Элайджа Брайант записал на свой счет 26 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
