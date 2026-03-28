Шарунас Ясикявичюс: «На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас»

Ясикявичюс: На данном этапе сезоне «Жальгирис» лучше нас.

После поражения от «Жальгириса » (82:92) главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс отдал должное сопернику.

«Ситуация такова, какова она есть – на данном этапе сезона «Жальгирис» лучше нас. Я считаю, что сегодня мы показали очень хорошую самоотдачу. Наши ребята сражались, как сумасшедшие, но такова наша реальность на данный момент. В некоторых эпизодах «Жальгирис» был просто слишком хорош.

Они наказали нас за все наши ошибки. Процент реализации у них невероятный, а в некоторых моментах мы не справились с деталями – например, с защитой от передач в пост, позволяли им вести удобной рукой и плохо боролись на щитах», – сказал тренер.

После поражения «Фенербахче » остался на первом месте в турнирной таблице Евролиги с результатом 23-11, опережая идущий вторым «Олимпиакос» на одну победу.