2

Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один

Джеймс-старший проиграл сыну и испортил щит.

После победной игры с «Бруклином» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, что произошло, когда он в последний раз играл со своим отцом, Леброном Джеймсом, один на один.

Бронни Джеймс: «В прошлый раз, когда мы играли с ним один на один – не знаю, всплывала ли эта история – но он сломал щит в нашем доме в Майами».

Остин Ривз: «Потому что ты его обыграл?»

Джеймс: «Да». (*смеется*)

Ривз: «Йееее, так и говори! Не упускай эту деталь!»

В сегодняшней игре против «Нетс» Джеймсы стали авторами первой в истории НБА результативной передачи отец – сын.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoБронни Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«я твой дом щит ломал» получается
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
