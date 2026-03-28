Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один

Джеймс-старший проиграл сыну и испортил щит.

После победной игры с «Бруклином» защитник «Лейкерс » Бронни Джеймс рассказал, что произошло, когда он в последний раз играл со своим отцом, Леброном Джеймсом , один на один.

Бронни Джеймс : «В прошлый раз, когда мы играли с ним один на один – не знаю, всплывала ли эта история – но он сломал щит в нашем доме в Майами».

Остин Ривз : «Потому что ты его обыграл?»

Джеймс : «Да». (*смеется*)

Ривз : «Йееее, так и говори! Не упускай эту деталь!»

В сегодняшней игре против «Нетс» Джеймсы стали авторами первой в истории НБА результативной передачи отец – сын.