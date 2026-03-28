Леброн Джеймс сломал щит после того, как проиграл Бронни один на один
Джеймс-старший проиграл сыну и испортил щит.
После победной игры с «Бруклином» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, что произошло, когда он в последний раз играл со своим отцом, Леброном Джеймсом, один на один.
Бронни Джеймс: «В прошлый раз, когда мы играли с ним один на один – не знаю, всплывала ли эта история – но он сломал щит в нашем доме в Майами».
Остин Ривз: «Потому что ты его обыграл?»
Джеймс: «Да». (*смеется*)
Ривз: «Йееее, так и говори! Не упускай эту деталь!»
В сегодняшней игре против «Нетс» Джеймсы стали авторами первой в истории НБА результативной передачи отец – сын.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«я твой дом щит ломал» получается
а потом занялся любовью с его матерью
