Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Будучностью», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Клужем»
Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.
«Игокеа» примет «Будучность», «Цедевита Олимпия» встретится с «Клужем».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Партизан Сербия – 18-2, Дубай ОАЭ – 18-2, Црвена Звезда Сербия – 15-5, Будучность Черногория – 15-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-8, Клуж Румыния – 12-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-11.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 12-9, Мега Сербия – 9-12, Задар Хорватия – 9-12, Илирия Словения – 8-13, ФМП Сербия – 8-12, Вена Австрия – 8-14, КРКА Словения – 7-14, Борац Чачак Сербия – 7-15, Студентски центар Черногория – 5-16, Сплит Хорватия – 5-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
