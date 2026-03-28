Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
28 марта в чемпионате Франции пройдут три матча.
«Шоле» примет «Виллербан», «Лимож» встретится с «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 20-3, Нантер – 17-6, Париж – 17-7, Страсбур – 15-7, Бурк – 15-8, Виллербан – 14-8, Ле-Ман – 14-9, Шоле – 13-10, Элан Шалон – 12-12, Нанси – 10-13, Булазак – 9-14, Дижон – 9-15, Лимож – 7-16, Гравлин-Дюнкерк – 7-17, Сен-Кантен – 5-18, Ле-Портель – 1-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
