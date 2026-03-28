В НБА шесть раз забросили под сирену за один игровой день
В НБА прошел «парад» попаданий под сирену.
За сегодняшний игровой день сразу 6 игроков НБА отметились попаданиями под сирену.
Отличились Никола Йокич («Денвер»), Джи Джи Джексон («Мефмис»), Нолан Траоре («Бруклин»), Кеон Эллис («Кливленд»), Пэйтон Притчард («Бостон») и Макс Струс («Кливленд»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
