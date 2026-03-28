Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»

Мюррэй и Йокич помогли «Наггетс» обыграть «Джаз».

Центровой Никола Йокич и защитник Джамал Мюррэй стали самым результативными игроками «Денвера » в матче с «Ютой».

На счету Йокича 31-й трипл-дабл сезона: 33 очка, 15 подборов и 12 передач при 13 из 16 с игры, 2 из 2 трехочковых и 5 из 8 штрафных.

В активе Мюррэя 31 очко (9 из 18 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 6 подборов и 14 передач.

Дуэт звездных игроков «Наггетс» провел всего 10-ю игру в истории НБА , в которой одноклубникам удалось оформить по 30+ очков и 10+ передач.

«Денвер» отыгрался с «-13» по ходу четвертой четверти и одержал верх – 135:129.