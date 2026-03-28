Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»
Мюррэй и Йокич помогли «Наггетс» обыграть «Джаз».
Центровой Никола Йокич и защитник Джамал Мюррэй стали самым результативными игроками «Денвера» в матче с «Ютой».
На счету Йокича 31-й трипл-дабл сезона: 33 очка, 15 подборов и 12 передач при 13 из 16 с игры, 2 из 2 трехочковых и 5 из 8 штрафных.
В активе Мюррэя 31 очко (9 из 18 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 6 подборов и 14 передач.
Дуэт звездных игроков «Наггетс» провел всего 10-ю игру в истории НБА, в которой одноклубникам удалось оформить по 30+ очков и 10+ передач.
«Денвер» отыгрался с «-13» по ходу четвертой четверти и одержал верх – 135:129.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Джамал отличный сезон проводит, без особых травм, отличная линейка. Возможно даже наиграл на 2-3 сборную сезона.
