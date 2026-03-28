Трипл-дабл Йокича (33+15+12) и 31 очко с 14 передачами Мюррэя помогли «Денверу» справиться с «Ютой»

Мюррэй и Йокич помогли «Наггетс» обыграть «Джаз».

Центровой Никола Йокич и защитник Джамал Мюррэй стали самым результативными игроками «Денвера» в матче с «Ютой».

На счету Йокича 31-й трипл-дабл сезона: 33 очка, 15 подборов и 12 передач при 13 из 16 с игры, 2 из 2 трехочковых и 5 из 8 штрафных.

В активе Мюррэя 31 очко (9 из 18 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 6 подборов и 14 передач.

Дуэт звездных игроков «Наггетс» провел всего 10-ю игру в истории НБА, в которой одноклубникам удалось оформить по 30+ очков и 10+ передач.

«Денвер» отыгрался с «-13» по ходу четвертой четверти и одержал верх – 135:129.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Джамал отличный сезон проводит, без особых травм, отличная линейка. Возможно даже наиграл на 2-3 сборную сезона.
Материалы по теме
Рейтинг силы НБА: «Лейкерс» и «Бостон» снова в элите
сегодня, 08:00
Никола Йокич забросил под сирену с логотипа
сегодня, 05:10Видео
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
вчера, 13:22
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает «Бетсити Парму»
14 минут назадLive
В НБА шесть раз забросили под сирену за один игровой день
28 минут назадВидео
Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»
сегодня, 07:50
Джи Джи Джексон недоволен свистками в пользу Кевина Дюрэнта: «Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то»
сегодня, 07:34
Керр о дедлайне на возвращение Карри: «Ему нужно время на раскачку, а игр остается все меньше»
сегодня, 07:05
Лука Дончич снова заработал 16-й технический фол и рискует получить дисквалификацию
сегодня, 06:41Видео
Леброн и Бронни Джеймсы оформили первую результативную передачу отца на сына в истории НБА
сегодня, 06:20Видео
НБА. Бросок Ленарда принес «Клипперс» победу над «Индианой», завершив камбэк с «-24», 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» обыграть «Бруклин», «Бостон» справился с «Атлантой» благодаря 36 очкам Притчарда и другие результаты
сегодня, 06:00
Лука Дончич набрал 41 очко, продлив серию 30-очковых игр до 12
сегодня, 05:53Видео
«Чикаго» лишился шансов на плей-ин
сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Виллербаном», «Лимож» – против «Нанси»
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Дертону»
14 минут назад
ACB. «Жирона» встретится с «Реалом», «Мурсия» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
19 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Петким Спор»
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:27
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:52
«Валенсия» интересуется форвардом Андреем Якимовски
вчера, 19:50
«Анадолу Эфес» досрочно расстанется с Венсаном Пуарье
вчера, 19:32
Даниэль Мирет продолжит тренировать «Ховентуд» до 2028 года
вчера, 19:25
Рекомендуем