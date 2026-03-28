Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»
Дончич высказался о гонке за награду MVP.
После матча с «Бруклином» суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич оценил свои шансы на победу в гонке за MVP.
«Надеюсь, смогу выиграть, но чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать», – отметил защитник.
Игра с «Нетс» стала для Дончича 12-й подряд, в которой он набирает 30+ очков. «Лейкерс» выиграли 11 из этих матчей.
В обновленном рейтинге гонки за MVP словенец потерял две позиции, опустившись на четвертую строчку.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Также Вемби играет стабильно весь сезон, словенец же пикует последний месяц, СМИ достаточно мало внимания уделяют защите и черновой работе.
правда никто не может объяснить зачем делают икону из канадца(!)с маленького рынка(!!)и вообще не медийного(!!!). А стоит написать что посмотрите как Вемби и ШГА в защите играют, и как Дончич и Йокич - то вообще в минуса улетишь. Вторым даже испоганенный МВЗ в этом году прощается(когда все "губастые" бились за победу)