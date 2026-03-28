Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»

Дончич высказался о гонке за награду MVP.

После матча с «Бруклином» суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич оценил свои шансы на победу в гонке за MVP.

«Надеюсь, смогу выиграть, но чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать», – отметил защитник.

Игра с «Нетс» стала для Дончича 12-й подряд, в которой он набирает 30+ очков. «Лейкерс» выиграли 11 из этих матчей.

В обновленном рейтинге гонки за MVP словенец потерял две позиции, опустившись на четвертую строчку.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Обворуют его. Витю теперь будут продвигать. Если бы Лука играл 30 минут все говорили бы, что он не делает вклад в победу, а для Вити это преимущество. Про губастого вообще молчу. Чуть от Индианы не уехал в финале. Хромой Дончич от настоящих чемпионов уехал с более слабой командой. А тот ОКС просто как щенков переехали. Это просто позорище. Но в этом все БЛМ лобби. К сожалению, на Луку влияет не то что он делает, а феномен Йокича. Устали от белого южнославянского парня. И выдумывают новых героев, постоянно меняя для награды правила. Для "своих" не жалко. Так бы орали что Каннингем лучше Дончича в тысячу раз, хотя он ни одной серии не выиграл в по. А для Дончича нужно сначала титул получить, чтобы задуматься о МВП. Потом сказки про 50 побед. Потом сказки про 3 место. Потом сказки про необходимость игры в защите. Потом будут давать лучшему игроку лучшей команды.
Дружище, есть другая сторона, Вемби в отличии от Луки, доминирует на обеих сторонах площадки, лучший игрок в защите с большим отрывом и топ-игрок атаки, забивает 24, но очень много внимания стягивает на себя и добавляет вариативности атаки Сперс.
Также Вемби играет стабильно весь сезон, словенец же пикует последний месяц, СМИ достаточно мало внимания уделяют защите и черновой работе.
да ладно, тут же все понятно по фразу "губастый". Нет сильнее расизма, чем на ветке НБА
правда никто не может объяснить зачем делают икону из канадца(!)с маленького рынка(!!)и вообще не медийного(!!!). А стоит написать что посмотрите как Вемби и ШГА в защите играют, и как Дончич и Йокич - то вообще в минуса улетишь. Вторым даже испоганенный МВЗ в этом году прощается(когда все "губастые" бились за победу)
Я так понял что француз один раз сказал что защита тоже решает и все про это вспомнили? Как то забив на то что чувак 29 минут в среднем играет с 24 очками
По мне или Шэю давать МВП или никому, ну не тянет на МВП Вембаньяма. Да и Сперс и без него побеждали, также как и Оклахома. А без Луки Лейкерс это команда ВТБ.
Дончич даже не входит в топ-10 по показателю плюс-минус за текущий сезон. Его лидерство в гонки бомбардиров обусловлено не столько качеством броска, столько объёмами. Бросает очень много, но процент так себе. По большинству популярных метрик уступает большой тройке Шэй-Йокич-Вемби, а часто и Каваю. В защите традиционно середняк. Реально нет причин давать ему мвп сегодня, он попросту не является самым полезным игроком нба. В будущем - возможно, если публика устанет от Йокича и Шэя, а у новых звёзд (Вемби Халибертон Каннингем и пр) будут проблемы (в первую очередь со здоровьем). А пока нет.
Материалы по теме
Лука Дончич снова заработал 16-й технический фол и рискует получить дисквалификацию
сегодня, 06:41Видео
Лука Дончич набрал 41 очко, продлив серию 30-очковых игр до 12
сегодня, 05:53Видео
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
вчера, 13:22
