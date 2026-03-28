Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»

Дончич высказался о гонке за награду MVP.

После матча с «Бруклином» суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич оценил свои шансы на победу в гонке за MVP.

«Надеюсь, смогу выиграть, но чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать», – отметил защитник.

Игра с «Нетс» стала для Дончича 12-й подряд, в которой он набирает 30+ очков. «Лейкерс » выиграли 11 из этих матчей.

В обновленном рейтинге гонки за MVP словенец потерял две позиции, опустившись на четвертую строчку.