Джи Джи Джексон недоволен свистками в пользу Кевина Дюрэнта: «Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то»

Джексон обвинил арбитров в предвзятости к Дюрэнту.

После проигранного матча с «Хьюстоном » (119:109) форвард «Мемфиса » Джи Джи Джексон раскритиковал решения арбитров в пользу форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта .

«Кей Ди может делать джеб-степы, снова и снова подпрыгивать, а твоя рука просто находится рядом. На повторе четко видно, что никто его даже не коснулся.

А если ты жалуешься, появляется, как его там, Тари Исон? И говорит: «Бро, ты не Кей Ди!» Да на этой площадке я ближе всех к нему.

Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то. Он величайший игрок всех времен, я это уважаю, но что касается нас, остальных парней, мы тоже вкалываем, как и он», – сказал Джексон.

Дюрэнт стал самым результативным игроком «Хьюстона» в матче, набрав 25 очков при 6 из 7 штрафных.

Всего «Рокетс» 26 раз выходили на линию, а «Гриззлис» – 18.