  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джи Джи Джексон недоволен свистками в пользу Кевина Дюрэнта: «Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то»
2

Джексон обвинил арбитров в предвзятости к Дюрэнту.

После проигранного матча с «Хьюстоном» (119:109) форвард «Мемфиса» Джи Джи Джексон раскритиковал решения арбитров в пользу форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта.

«Кей Ди может делать джеб-степы, снова и снова подпрыгивать, а твоя рука просто находится рядом. На повторе четко видно, что никто его даже не коснулся.

А если ты жалуешься, появляется, как его там, Тари Исон? И говорит: «Бро, ты не Кей Ди!» Да на этой площадке я ближе всех к нему.

Невероятно, как судьи могут прогибаться перед кем-то. Он величайший игрок всех времен, я это уважаю, но что касается нас, остальных парней, мы тоже вкалываем, как и он», – сказал Джексон.

Дюрэнт стал самым результативным игроком «Хьюстона» в матче, набрав 25 очков при 6 из 7 штрафных.

Всего «Рокетс» 26 раз выходили на линию, а «Гриззлис» – 18.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джи Джи Джексона
logoХьюстон
logoДжи Джи Джексон
logoКевин Дюрэнт
logoМемфис
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Появляется этот как его Тари Исон, отбирает у тебя мяч, пока ты его из-за боковой выводишь и набирает 2 очка😂😂😂наконец-то Исон нашелся…
Наконец-то кто-то это сказал вслух. Без этих регулярных фантомных штрафных эффективность и результативность этого персонажа будет невыразительной. А так иллюзия 25 очков на линейке 50-40-90.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем