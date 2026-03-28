Керр о дедлайне на возвращение Карри: «Ему нужно время на раскачку, а игр остается все меньше»
Керр высказался о сроках возвращения Карри.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признал, что время для возвращения звездного защитника Стефена Карри на исходе.
«Мы не собираемся возвращать его только ради плей-ин. Ему нужно сыграть несколько матчей. Нам нужно дать ему время на раскачку, если мы хотим, чтобы это сработало, а игр у нас остается все меньше», – сказал Керр.
Ранее стало известно, что Карри пропустит еще минимум 2 игры из-за продолжающихся проблем с коленом.
В отсутствие своего лидера «Уорриорс» опустились на 10-ю строчку таблицы Запада с результатом 36-38.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Но нет времени на раскачку.
Еще месяц назад писали, что Карри в этом сезоне уже не выйдет, просто не хотят озвучивать, чтобы на билетах не опростоволоситься
