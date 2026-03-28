Лука Дончич снова заработал 16-й технический фол и рискует получить дисквалификацию

Дончичу выписали очередной технический, который может привести к дисквалификации.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Бруклина» Заир Уильямс начал криком праздновать фол в атаке, который зафиксировали у защитника «Лейкерс» Луки Дончича, прямо перед его лицом. Дончич оттолкнул Уильямса, а тот в ответ ударил его ладонью в грудь.

Судьи выписали обоим баскетболистам технические замечания. В случае Дончича оно стало 16-м за сезон, что означает автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Ранее суперзвезда «Лейкерс» уже получал 16-й «технарь» за перепалку с центровым «Орландо» Гогой Битадзе, но впоследствии НБА отменила это решение.

Если на этот раз технический останется в силе, то Дончич пропустит игру против «Вашингтона».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Ну, с Вашингтоном и без него разберутся🏀
