Лука Дончич снова заработал 16-й технический фол и рискует получить дисквалификацию
Дончичу выписали очередной технический, который может привести к дисквалификации.
В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Бруклина» Заир Уильямс начал криком праздновать фол в атаке, который зафиксировали у защитника «Лейкерс» Луки Дончича, прямо перед его лицом. Дончич оттолкнул Уильямса, а тот в ответ ударил его ладонью в грудь.
Судьи выписали обоим баскетболистам технические замечания. В случае Дончича оно стало 16-м за сезон, что означает автоматическую одноматчевую дисквалификацию.
Ранее суперзвезда «Лейкерс» уже получал 16-й «технарь» за перепалку с центровым «Орландо» Гогой Битадзе, но впоследствии НБА отменила это решение.
Если на этот раз технический останется в силе, то Дончич пропустит игру против «Вашингтона».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, с Вашингтоном и без него разберутся🏀
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем