Леброн и Бронни Джеймсы оформили первую результативную передачу отца на сына в истории НБА
Джеймсы вписали свои имена в историю НБА.
В матче против «Бруклина» суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс вывел Бронни Джеймса на трехочковый, который оказался точным. Эта результативная передача от отца на сына стала первой в истории НБА.
По итогам матча 41-летний Джеймс-старший отметился 14 очками (5 из 11 с игры), 6 подборами и 8 передачами.
21-летний Джеймс-младший, который проводит за «Лейкерс» и вообще в лиге второй сезон, добавил 3 очка (1 из 2).
«Лос-Анджелес» разобрался с «Бруклином» – 116:99.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
234) Результативная передача отца на сына ✅
235) Результативная передача сына на отца ❌