Леброн и Бронни Джеймсы оформили первую результативную передачу отца на сына в истории НБА

Джеймсы вписали свои имена в историю НБА.

В матче против «Бруклина» суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс вывел Бронни Джеймса на трехочковый, который оказался точным. Эта результативная передача от отца на сына стала первой в истории НБА.

По итогам матча 41-летний Джеймс-старший отметился 14 очками (5 из 11 с игры), 6 подборами и 8 передачами. 

21-летний Джеймс-младший, который проводит за «Лейкерс» и вообще в лиге второй сезон, добавил 3 очка (1 из 2). 

«Лос-Анджелес» разобрался с «Бруклином» – 116:99.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
10 комментариев
Первую результативную передачу отца на сына отдал дед
Прапрапрадед. Прямо из рабства, рубя ствол хикори. Преемственность, *****
Джеймс: мой Бронюк
Стоктона с Мэллоуном по количеству скорей всего не догонят.
У Стоктона с Почтальоном кто отец, кто сын? По мне, так Джон батя.
Лейкерс обыграли Нетс благодаря 17 очкам Джеймсов
Смех смехом, но это классный момент!!
Список рекордов дедушки Джэймса:

234) Результативная передача отца на сына ✅
235) Результативная передача сына на отца ❌
На это историческое достижение потребовалось всего каких-то 2 сезона. Легендарно я щитаю.
Невероятно и очень круто ) Оба наверно нервничали, например....особенно отец !
