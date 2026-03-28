Леброн и Бронни Джеймсы оформили первую результативную передачу отца на сына в истории НБА

Джеймсы вписали свои имена в историю НБА.

В матче против «Бруклина » суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс вывел Бронни Джеймса на трехочковый, который оказался точным. Эта результативная передача от отца на сына стала первой в истории НБА .

По итогам матча 41-летний Джеймс-старший отметился 14 очками (5 из 11 с игры), 6 подборами и 8 передачами.

21-летний Джеймс-младший, который проводит за «Лейкерс » и вообще в лиге второй сезон, добавил 3 очка (1 из 2).

«Лос-Анджелес» разобрался с «Бруклином» – 116:99.