Лука Дончич набрал 41 очко, продлив серию 30-очковых игр до 12

Дончич помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин», набрав 41 очко.

Суперзвезда «Лейкерс » Лука Дончич провел 12-ю подряд игру с 30+ очками, набрав 41 очко в матче с «Бруклином ».

За 39 минут на паркете защитник реализовал 15 из 25 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых, и 6 из 6 штрафных. Также в его активе 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Благодаря этому выступлению Дончич стал первым игроком в истории «Лейкерс», кому удалось оформить 2000+ очков, 500+ передач и 100+ перехватов за сезон.

«Лос-Анджелес» обыграл «Бруклин», продлив домашнюю победную серию до 8 матчей, – 116:99.