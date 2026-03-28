Лука Дончич набрал 41 очко, продлив серию 30-очковых игр до 12
Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич провел 12-ю подряд игру с 30+ очками, набрав 41 очко в матче с «Бруклином».
За 39 минут на паркете защитник реализовал 15 из 25 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых, и 6 из 6 штрафных. Также в его активе 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.
Благодаря этому выступлению Дончич стал первым игроком в истории «Лейкерс», кому удалось оформить 2000+ очков, 500+ передач и 100+ перехватов за сезон.
«Лос-Анджелес» обыграл «Бруклин», продлив домашнюю победную серию до 8 матчей, – 116:99.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Парень без защиты 7-й по перехватам в лиге. Сейчас Скип скажет, что защита это не про перехваты..
Да тут реально цирк. Хотят лишить мвп. По накопительной, Лука смело забирает. Все отмазки прошлых лет не работают. Вемба 1 сезон только. И то, 24 очка по современным меркам ничего примечательного. А за защиту дают дипоя.
Макси DPOY дадут за первое место по перехватам?
Походу решили держать Луку в тонусе, пока игра идёт, вместо отдыха. Может оно и правильно так
Стандартная практика выхода на пик перед ПО
Это просто космос. Вроде как совсем недавно чахнул в Далласе а уже 2000 за Lakers...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем