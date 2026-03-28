«Чикаго» лишился шансов на плей-ин

«Буллс» не будут играть в решающих стадиях сезона.

«Чикаго» лишился математических шансов на попадание в плей-ин, проиграв «Оклахоме» (113:131). «Буллс» (29-44) имеют в запасе девять игр и отстают от «Майами» (39-35), занимающего на данный момент 10-е место в Восточной конференции, на 9,5 побед.

После очередного посредственного старта сезона – к концу января команда имела баланс 24-25 – «Чикаго» взял курс на перестройку, обменяв нескольких ветеранов до дедлайна. С начала февраля «Буллс» одержали всего 5 побед при 19 поражениях.

Состав «Чикаго» в следующем сезоне может выглядеть совсем иначе, так как 10 из 18 игроков, имеющих действующие контракты, могут стать свободными агентами этим летом. 

«Чикаго» стал девятой командой НБА, лишившейся шансов на попадание в дальнейшие стадии сезона, присоединившись к «Индиане», «Бруклину», «Вашингтону», «Сакраменто», «Юте», «Далласу», «Мемфису» и «Новому Орлеану».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Rumors
"5-0" - это очередной посредственный старт? Или что считать стартом?)
