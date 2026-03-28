Пэйтон Притчард набрал 36 очков в победной игре с «Атлантой»

Притчард помог «Селтикс» обыграть «Хоукс», набрав 36 очков.

Защитник «Бостона » Пэйтон Притчард стал самым результативным игроком матча против «Атланты», набрав 36 очков.

За 35 минут на площадке Притчард попал 13 из 23 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 4 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 4 передачи.

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун пропустил матч из-за воспаления ахиллова сухожилия. Форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками (8 из 24 с игры) и 12 подборами.

«Бостон» одержал 6-ю победу в последних 7 матчах, обыграв «Атланту» –109:102.