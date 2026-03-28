Пэйтон Притчард набрал 36 очков в победной игре с «Атлантой»
Притчард помог «Селтикс» обыграть «Хоукс», набрав 36 очков.
Защитник «Бостона» Пэйтон Притчард стал самым результативным игроком матча против «Атланты», набрав 36 очков.
За 35 минут на площадке Притчард попал 13 из 23 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 4 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 4 передачи.
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун пропустил матч из-за воспаления ахиллова сухожилия. Форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками (8 из 24 с игры) и 12 подборами.
«Бостон» одержал 6-ю победу в последних 7 матчах, обыграв «Атланту» –109:102.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
