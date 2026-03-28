Никола Йокич забросил под сирену с логотипа
Йокич отметился сверхдальним попаданием.
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич заткнул сирену об окончании третьей четверти матча против «Юты» попаданием с логотипа.
По итогам встречи на счету Йокича трипл-дабл: 33 очка, 15 подборов и 12 передач.
«Наггетс» отыграли 14-очковое отставание по ходу второй половины и победили «Джаз» – 135:129.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
