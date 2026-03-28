Никола Йокич забросил под сирену с логотипа

Йокич отметился сверхдальним попаданием.

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич заткнул сирену об окончании третьей четверти матча против «Юты» попаданием с логотипа.

По итогам встречи на счету Йокича трипл-дабл: 33 очка, 15 подборов и 12 передач.

«Наггетс» отыграли 14-очковое отставание по ходу второй половины и победили «Джаз» – 135:129.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Ну что ему еще сделать, чтобы МВП дали, а?
Ответ Jazzzz
Это разовый хайлайт, а смотреть надо на общую картину. А общая картина такова: публика привыкла к феномену Йокича, и для получения звания MVP ему нужно превзойти самого себя, и вытащить Денвер на 1 место в таблице. Но на 1 месте Шэй, который серьёзно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Процент с игры у Шэя стал +4%, трёхи +3%, PER, Win Shares, атакующий рейтинг, всё стало лучше, чем год назад. В прошлом сезоне Йокич шокировал всех своими трёхами под 40%, но теперь он бросает их хуже Шэя, который сильно прибавил.
Короче, нет никаких причин, чтобы Шэй не забрал вторую награду МВП подряд.
Ответ Jazzzz
стать черным
