Наз Рид оштрафован на 50000 долларов за «постановку под сомнение честности судей»

НБА оштрафовала Рида.

НБА оштрафовала центрового «Миннесоты» Наза Рида на 50000 долларов «постановку под сомнение честности судей», после победы «Тимбервулвс» над «Рокетс» со счетом 110:108.

Рид получил технический фол и был удален за 4:13 до конца овертайма. На тот момент у него не было предыдущего технического замечания, которое привело бы к автоматическому удалению.

Главный судья Скотт Фостер после матча сообщил прессе, что Рид был удален за «высказывание, которое ставило под сомнение честность судейской бригады».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
