  • Кавай Ленард забросил победный за 0,4 секунды до конца, Джей Хафф смазал решающие штрафные в сумасшедшей концовке с несколькими переходами владений
«Клипперс» и «Пэйсерс» выдали насыщенную концовку с победным броском Ленарда.

За 0,4 секунды до конца матча против «Индианы» форвард «Клипперс» Кавай Ленард вывел свою команду вперед на 1 очко.

После тайм-аута защитник «Пэйсерс» Эндрю Нембхард забросил мяч от щита в кольцо, вводя его в игру из-за боковой, что привело к потере. «Индиана» сфолила и отправила защитника Беннедикта Матурина на линию штрафных.

Матаурин смазал оба, подбор достался «Пэйсерс». После еще одного тайм-аута «иноходцы» снова вводили мяч из-за боковой, а «Клипперс» сфолили на центровом Джее Хаффе.

Хафф мог спасти «Индиану» или перевести игру в овертайм, но промахнулся дважды.

«Лос-Анджелес» отыгрался с «-24» по ходу матча и одержал верх – 114:113.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Фол на Хаффе смешной свистнули, конечно
Крис Данн: «В отсутствие Хардена и Зубаца Кавай Ленард понял, что ему нужно чаще высказываться»
вчера, 17:38
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
вчера, 13:22
Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»
26 марта, 16:12
Никола Йокич забросил под сирену с логотипа
5 минут назадВидео
Наз Рид оштрафован на 50000 долларов за «постановку под сомнение честности судей»
16 минут назад
Стефен Карри продлит серию пропущенных матчей до 25, не сыграв еще минимум в двух
25 минут назад
НБА. Бросок Ленарда принес «Клипперс» победу над «Индианой», завершив камбэк с «-24», 36 очков Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Атланту», «Кливленд» разгромил «Майами», «Лейкерс» принимают «Бруклин» и другие матчи
58 минут назадLive
Евролига. «Фенербахче» проиграл «Жальгирису», 25 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» справиться с «Монако» и другие результаты
вчера, 22:21
Энтони Эдвардс получил разрешение на полноценные тренировки, но пропустит матч с «Детройтом»
вчера, 20:59
Кон Книппел: «Не создаю достаточно помех в обороне. Поработаю над этим перед следующим сезоном»
вчера, 20:27
«Орландо» готов включиться в борьбу за Янниса Адетокумбо
вчера, 20:12
Власти предоставят «Монако» около 15 миллионов евро для решения проблем в текущем сезоне
вчера, 19:10
«Виртус» уволил главного тренера Душко Ивановича
вчера, 18:52
Чемпионат Франции. «Дижон» проиграл «Парижу», «Элан Шалон» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:27
Адриатическая лига. «Сплит» крупно уступил «Задару»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:52
«Валенсия» интересуется форвардом Андреем Якимовски
вчера, 19:50
«Анадолу Эфес» досрочно расстанется с Венсаном Пуарье
вчера, 19:32
Даниэль Мирет продолжит тренировать «Ховентуд» до 2028 года
вчера, 19:25
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
вчера, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
вчера, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
вчера, 10:02ВидеоСпортс"
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
вчера, 08:23
