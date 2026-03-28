Кавай Ленард забросил победный за 0,4 секунды до конца, Джей Хафф смазал решающие штрафные в сумасшедшей концовке с несколькими переходами владений
«Клипперс» и «Пэйсерс» выдали насыщенную концовку с победным броском Ленарда.
За 0,4 секунды до конца матча против «Индианы» форвард «Клипперс» Кавай Ленард вывел свою команду вперед на 1 очко.
После тайм-аута защитник «Пэйсерс» Эндрю Нембхард забросил мяч от щита в кольцо, вводя его в игру из-за боковой, что привело к потере. «Индиана» сфолила и отправила защитника Беннедикта Матурина на линию штрафных.
Матаурин смазал оба, подбор достался «Пэйсерс». После еще одного тайм-аута «иноходцы» снова вводили мяч из-за боковой, а «Клипперс» сфолили на центровом Джее Хаффе.
Хафф мог спасти «Индиану» или перевести игру в овертайм, но промахнулся дважды.
«Лос-Анджелес» отыгрался с «-24» по ходу матча и одержал верх – 114:113.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Фол на Хаффе смешной свистнули, конечно
